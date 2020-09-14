أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في "عملية إغارة نوعية"، شمال غربي محافظة مأرب.

وقال الجيش، في بيان له، إن قوات المنطقة السادسة نفذت إغارة على مواقع المليشيا الحوثية في جبهة "دحيضة" شرق المزاريق.



وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات من المليشيا، وأسر أكثر من 10 عناصر وتدمير وإحراق آليات عسكرية مختلفة للمليشيا، إضافة إلى استعادة أسلحة.



وفي السياق، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تحرير منطقة "القدة" في جبهة المخدرة بمأرب، بعد هجوم مباغت على مليشيا الحوثي.



وتزامنت المعارك مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، استهدفت تعزيزات المليشيا في المزاريق، مخلفة عدداً من القتلى وتدمير آليات عسكرية مختلفة.



كما أعطبت غارة أخرى لمقاتلات التحالف، عربة (بي إم بي) في مديرية رحبة، جنوب مأرب.

وتعهدت قبائل مأرب اليمنية على النصر أو الشهادة في مواجهة العدوان الحوثي وذلك في وثيقة موقعة تهدر دم كل عميل أو متعاون مع المليشيات المدعومة من إيران التي تهاجم المحافظة منذ 6 أشهر.

وأكدت القبائل، في الوثيقة التي تقدمت بها قبيلة "بني سيف"، على المصير المشترك في التصدي للعدوان الحوثي الغاشم على مأرب وإحباط حملة الشائعات التي تسوقها بعض الأطراف خدمة للمتمردين المدعومين من نظام طهران.

وأشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالوثيقة التاريخية لقبيلة بني سيف، وقال إنها ضربت ومن معهم من أصحابهم قبائل مراد مثلا في البطولة والفداء من خلال التعاهد على النصر أو الشهادة دون أرضهم وكرامتهم وديارهم.