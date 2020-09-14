أُعلن في الكويت، اليوم الإثنين، عن تعيين اللواء سالم نواف الأحمد الصباح رئيسا لجهاز أمن الدولة بالبلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل اليوم في قصر السيف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

كما استقبل اللواء الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح، بمناسبة تعيينه رئيسا لجهاز أمن الدولة.



