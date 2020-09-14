سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر،مقابل الجنيه المصري، في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين لدى البنوك وشركات الصرافة،وسط انخفاض الطلب.

وقال مصرفيون ، أسعار صرف العملة الخضراء تراجعت طفيفا مقابل تعاملات الأحد، في الوقت الذي يتلقى فيه الجنيه المصري دعما من نمو تحويلات العاملين في الخارج وعائدات السياحة.

كما دعم استقرار الدولار، بيانات مطمئنة عن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر التي ارتفعت في أغسطس/آب الماضي للشهر الثالث على التوالي، بنحو 50 مليون دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر إلى نحو 40.1 مليار دولار بنهاية 2021/2020، ثم إلى 51 مليار دولار بحلول 2025/2024.

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع على أغلب تعاملات البنوك من بينها ،عودة ،التعمير والإسكان، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي اليوناني، والمصرف العربي الدولي.

أقل سعر

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، لدى البنك التجاري الدولي مصر.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ،أكبر البنوك الحكومية ،في التعاملات المبكرة عند 15.72 جنيه للشراء مقابل 15.82 جنيه للبيع .

سعر اليورو والإسترليني

سجل اليورو 18.59جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع في البنك الأهلي، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.08 جنيه للشراء و20.29 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

ووفقا لتعاملات البنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند 48.97جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي.

ورغم آثار جائحة كورونا السلبية على اقتصادات الدول النامية، تمكن الجنيه المصري من أن يصبح العملة الوحيدة بين عملات الأسواق الناشئة التي ترتفع مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لما أكده طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الأحد الماضي.