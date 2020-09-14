دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/9/14 11:29 ص بتوقيت أبوظبي
جذبت أنباء عن تعرّض الفاشينيستا السعودية ملكة كابلي للخيانة من زوجها المدوّن الكويتي أحمد السالم انتباه المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودخل هاشتاق "الملكة كابلي" قائمة الأكثر رواجاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمملكة العربية السعودية، في الساعات الأخيرة.
وشنّ المغردون هجوماً عنيفاً على المدوّن الكويتي بعدما نشرت كابلي مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" في "أنستقرام" وكتبت عليه: "الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب".
وعادت كابلي لتنشر عدة تدوينات كتبت فيها: "ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك.. لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك.. خليك مع الرخيص.. أنا غالي عليك".
وخرج المدون الكويتي أحمد السالم عن صمته قائلاً عبر حسابه في "سناب شات": "بس للتوضيح، الموضوع ما فيه خيانة وخرابيط"، ونشر بعدها صورة لابنته "قمر" معلقاً عليها: "يا أحلى شيء وأغلى شيء".
ونشر صورة أخرى وهو يجلس في مكان عام وكتب عليها: "طبصراحة ودي أصور وأتكلم عن كل الأفلام والأكشنات اللي قاعدة تصير، بس اعطوني يومين أروّق، وتهدأ الأمور، وكل شيء رح أوضحه".
ملكة كابلي وأحمد السالم من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وهما يقيمان في المملكة العربية السعودية مع ابنتيهما قمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "خيانة زوج ملكة كابلي" تتصدر "تويتر".. وأول رد من أحمد السالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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