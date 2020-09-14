دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/9/14 07:21 م بتوقيت أبوظبي
عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، على نظيره البحريني، الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي القيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الإثنين، بين وزير شئون الدفاع البحريني، ونظيره الإسرائيلي، ناقشا خلاله أهمية معاهدة السلام بينهما للاستقرار الإقليمي.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، فقد تناول الاتصال التوقعات المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي.
وفي ختام الاتصال، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي، استضافة شريكه البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار معا، وفقا للوكالة.
والجمعة، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية مشتركة، "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".
وأكد بيان صادر عن الدول الثلاث أن "هذه الخطوة تعتبر تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".
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