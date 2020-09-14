أعلن عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أن بلاده أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد- 19 والذي سيكون متاحا للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي المرض من أبطال خط الدفاع الأول.

وأكد أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، مضيفا: "هدفنا توفير جميع وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم"



وتابع: "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".



ومن جهتها قالت الدكتورة نوال الكعبي، رئيسة اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا في الإمارات، إن النتائج الأولية للقاح فيروس كورونا مشجعة من ناحية وجود المضادات في الجسم، مشيرة إلى أن الدراسة مازالت مستمرة.



وتابعت أنه تم تجربة اللقاح على 1000 متطوع يعانون من أمراض مزمنة ولم تحدث أي مضاعفات لهم، موضحة أن الاستخدام الطارئ للقاح يراعي عدة عوامل منها الفئات المستهدفة وخصائص المنتج وبيانات الدراسة السريرية وما قبل السريرية والدراسة السكانية ومجموع الأدلة العلمية المتاحة ذات الصلة.



في سياق متصل أجرت الإمارات 61,084 فحصا جديدا لفيروس كورونا المستجد، وتم الكشف عن 777 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد- 19، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 80,266 حالة.



وتم الإعلان عن تسجيل 530 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد-19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 69,981 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

