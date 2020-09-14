دوت الخليج الإخبارية - وكالاتالإثنين 2020/9/14 10:57 م بتوقيت أبوظبي
أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الإثنين، أن معاهدة السلام مع إسرائيل تحمي مصالح المملكة، وأن تأييد السلام ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية.
وقال وزير الداخلية البحريني: "بلادنا تقف مع القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة وما زال هذا الموقف لا لبس فيه".
وأشار إلى أن توافق خطواتنا مع الإمارات ليس بالأمر المستغرب وإنما يؤكد عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وعن إيران، أكد وزير الداخلية البحريني أن إيران تنتهج أسلوب فرض الهيمنة وتشكل خطرا مستمرا يضر بأمننا الداخلي.
والجمعة، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية مشتركة، "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".
وأكد بيان صادر عن الدول الثلاث أن "هذه الخطوة تعتبر تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".
ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، في حديقة البيت الأبيض، حفل التوقيع على اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وسيقود وفديْ الإمارات والبحرين، وزيرا خارجية البلدين، في حقبة جديدة تصبو نحو تعاون مثمر بين اقتصادات الدول الثلاث في مجالات عدة بينها الأعمال والعلوم والطاقة.
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