بسبب بطالة سليماني.. مفاجأة "هولندية" تدعم هجوم الجزائر

بات منتخب الجزائر قريبا من تجديد العهد مع أجواء المباريات، بعد فترة توقف مطولة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا في كامل أرجاء العالم، والذي تسبب في إلغاء فترات التوقف الدولي الأخيرة للمنتخبات.

وسينتظم بطل أفريقيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في معسكر تحضيري في هولندا، سيخوض فيه مواجهتين تحضيريتين أمام منافسين لم يتم حسم هويتهما بعد.

وسيشهد هذا المعسكر غياب عدة نجوم بسبب ابتعادهم لفترة طويلة عن أجواء التدريبات والمباريات مع فرقهم، من أبرزهم الهداف إسلام سليماني الذي خرج نهائيا من حسابات فريقه ليستر سيتي الإنجليزي لأسباب فنية.

يُشار إلى أن اللاعب الملقب بـ"سوبر سليم" مرشح للانضمام للعديد من الفرق الفرنسية، أبرزها أولمبيك مارسيليا ورين، لكن كلا الناديين لم يُقدم حتى الآن أي مُقترحات رسمية بشأنه، وهو الذي لا يزال مُرتبطا بعقد مع ليستر سيتي حتى صيف 2022.







صحيفة "لوبيتار" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية كشفت عن تواجد نية من قبل جمال بلماضي لتوجيه الدعوة لأسامة درفلو، نجم فيتيسه أرنهيم الهولندي، خلال المعسكر المقبل لـ"محاربي الصحراء" بهدف تعويض سليماني.

مستويات قوية

خطف أسامة درفلو الأضواء مع نادي فيتيسه أرنهيم الهولندي خلال الفترة الأخيرة، مما جعله محل إشادة كبيرة من قبل جماهير الفريق.

ونجح الهداف الأسبق لاتحاد العاصمة الجزائري في تسجيل 5 أهداف خلال جملة 6 مباريات شارك فيها ضمن المباريات التحضيرية، كما سجل (الأحد) هدف الفوز لفريقه خلال مواجهة الجولة الأولى للدوري الهولندي أمام آر كي سي فالفيك.

وجدد درفلو العهد خلال الموسم الحالي مع فيتيسه أرنهيم بعد أن لعب في الموسم الماضي في نطاق الإعارة مع فينلو الذي شارك معه في 8 مباريات فقط سجل فيها 3 أهداف.





ويسعى المهاجم صاحب الـ26 عاما لإثبات وجوده خلال الموسم الحالي، بعد أن تأقلم بشكل كامل مع الدوري الهولندي الذي انتقل إليه في 2018 عقب انتهاء عقده مع اتحاد العاصمة.

حلم التألق

ويحلم أسامة درفلو بإثبات وجوده مع منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسيرته على الصعيد الدولي.

وفشل الأخير طوال السنوات الأخيرة في منافسة النجوم التقليديين لمنتخب الجزائر في خط الهجوم، وتحديدا الثلاثي المكون من بغداد بونجاح وإسلام سليماني والعربي هلال سوداني.

وكان المُهاجم البالغ من العمر 26 عاما يُستدعى بشكل مُنتظم لصفوف الخضر، لكنه إستبعد خلال فترة جمال بلماضي، بسبب كثرة متاعبه الصحية، وتعرضه للإصابة في كل مرة خلال أيام الفيفا، مما حرمه في أكثر من مُناسبة من تمثيل الخضر، وهو الذي كان أساسيا مع المنتخب الأوليمبي.





واكتفى درفلو بالمشاركة في مباراة وحيدة مع منتخب الجزائر، وتحديدا تلك التي جمعته بجامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا "مصر 2019".

ويعلم الهداف الأسبق للمنتخب الأوليمبي الجزائري أن الموسم الحالي قد يشكل نقطة فارقة في مسيرته الدولية، مما يفسر الرغبة الكبيرة التي تحدوه لكتابة التاريخ في الدوري الهولندي.

ويُرتقب أن ينال هداف الدوري الجزائري سابقا فرصة جديدة خلال معسكر أكتوبر، خاصة أنه فرض نفسه أخيرا في الأراضي المنخفضة، وتخلص من مُشكلة الإصابات، وكل المؤشرات توحي بأن هذا الموسم سيكون موسمه، إن حافظ على سلامته من المشاكل العضلية، التي لاحقته منذ بداية مشواره الاحترافي.