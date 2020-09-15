"دلالات في الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي".. مقال صقر غباش

المتابعُ لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1971 وحتى اليوم سيجدها ترتكز على قواعد استراتيجية ثابتة منها الحرص على احترام المواثيق والقرارات الدولية.
"بيس".."شلوم".."سلام"
وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والتسامح والانفتاح على الشعوب والثقافات المختلفة كمقومات لإرساء التعايش السلمي والمشترك بين الدول.
عهد جديد من السلام والتعاون في المنطقة
ذلك ما يراه رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.
في مقال بعنوان: "أبعاد استراتيجية ودلالات في الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي".
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