الدوري المصري.. سبب قانوني يؤجل الإعلان عن موعد الجولة الأخيرة

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت مبكر صباح الإثنين، مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز، عدا الجولة الأخيرة.



وتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الـ8 للبطولة.

وتنطلق الجولة 28 في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر/أيلول، فيما تقام الجولة التالية من 22 إلى 25 من الشهر ذاته، والجولة 30 من 27 إلى 29 سبتمبر.

وتحددت الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول للجولة 31، والجولة التالية من 5 إلى 10، وقبل الأخيرة من 11 إلى 19 من الشهر ذاته.

وقال حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات إن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات التي تؤثر نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل إقامتها في نفس التوقيت.

وأضاف الزناتي أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.

مصدر باتحاد الكرة قال لمراسل دوت الخليج الرياضية إن تأجيل موعد الجولة الأخيرة مقصود قانونا، حتى يتم السماح لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بالاستفادة بكل عناصرها خلال الدور قبل النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح: "ختام الدوري يعني نهاية الموسم، وهو ما يحرم الأندية الثلاثة من الاستفادة من بعض اللاعبين المقيدين لديهم والذي لم يقع تجديد تعاقدهم بعد".

وختم: "أيضا يسعى اتحاد الكرة لخوض مباريات دور الـ8 على الأقل قبل نهاية الدوري، بحيث يتاح للجميع قيد الصفقات الجديدة بداية من الدور قبل النهائي".

وينتهي تعاقد الأهلي مع أحمد فتحي بنهاية الموسم الكروي الحالي، علما بأن اللاعب فضل الانتقال لنادي بيراميدز، بينما لم يجدد الزمالك تعاقده بعد مع حازم إمام الذي ينتهي تعاقده في نفس الموعد.

ويستضيف الرجاء المغربي فريق الزمالك 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 23 من الشهر ذاته، فيما يحل الأهلي ضيفا على الوداد 18 أكتوبر، قبل أن يستضيفه إيابا في 24 من نفس الشهر.

ويواجه بيراميدز فريق حوريا الغيني في 19 أكتوبر في نصف نهائي الكونفدرالية، وفي حال فوزه سيخوض النهائي يوم 27 أكتوبر، علما بأن المغرب يستضيف المباريات المتبقية بالبطولة.