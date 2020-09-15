سقف الرواتب يهدد صفقة يوسف بلايلي مع الأهلي المصري

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالإثنين 2020/9/14 10:06 م بتوقيت أبوظبي
شهدت الساعات الأخيرة من مفاوضات الأهلي المصري مع الجزائري يوسف بلايلي نجم الأهلي السعودي تعثرا، بسبب طلبات اللاعب المادية.
ويسعى الأهلي السعودي للاستغناء عن خدمات بلايلي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب كثرة مشاكل اللاعب مع الفريق.
راتب خيالي
وكشفت تقارير صحفية أن المفاوضات شهدت تعثرا بسبب اشتراط بلايلي راتبا كبيرا يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا من أجل الموافقة على الانتقال لصفوف الأهلي المصري.
وترى إدارة الفريق القاهري أن طلبات بلايلي المالية تعتبر مبالغ فيها، وهو عكس وجهة نظر اللاعب على اعتبار أنه كان ينال تقريبا نفس الراتب سواء في السعودية أو الترجي التونسي.
ويعمل عبدالحفيظ بلايلي والد اللاعب ووكيله على الوصول لحل يُرضي جميع الأطراف، خاصة وأن بلايلي مُتحمس لخوض تجربة اللعب في الأهلي وقيادته للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.
سقف الرواتب
ورغم تحمس إدارة الأهلي للظفر بخدمات يوسف بلايلي، نظرا لإمكانياته الكبيرة وخبرته على الساحة الأفريقية رفقة المنتخب الجزائري والترجي، غير أنها تتخوف من جعله صاحب أعلى راتب في النادي.
وتؤمن الإدارة بأن منح بلايلي 3 ملايين دولار كراتب سنوي، يعني وضعه في صدارة اللاعبين الأعلى دخلا في الفريق، بمسافة بعيدة جدا عن التونسي نبيل معلول الذي ينال مليون دولار سنويا.
ومن ثم، فإن ذلك سيهدد سقف الرواتب في النادي، وقد يحدث فتنة داخل التشكيلة، خاصة إذا لم يتمكن صاحب الـ28 عاما، من تقديم الإضافة المرجوة منه، وعاد لخلق المشاكل مثلما فعل في السعودية طيلة الموسم المنقضي.
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