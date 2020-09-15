سجن فشافويه.. سلخانة المعارضين الإيرانيين

كشف سجين سياسي بسجن طهران الكبير والمعروف باسم "فشافويه"، الواقع على بعد 35 كيلومترا جنوب العاصمة طهران، تفاصيل انتهاكات حقوقية وأوضاع كارثية تتعلق بظروف احتجاز السجناء.

"دوت الخليج الإخبارية" تقتحم سجون إيران.. تعذيب مروع وأوضاع كارثية

وذكر شاهرخ. م (اسم مستعار)، الذي تحدث في مقابلة مع "دوت الخليج الإخبارية" تمت بواسطة مصادر لها داخل إيران، أن السجون عبارة عن مكان لتعذيب المطالبين بالعدالة والحرية.

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وأضاف أن السجن أداة لقمع المنتقدين والمعارضين في إيران بذريعة محاربة الجريمة، لكن 90% من المحكوم عليهم بالسجن ليسوا مجرمين، وبالطبع 90% من المجرمين ليسوا في السجن.



واعتبر السجين السياسي الإيراني أن الجناة الرئيسيين يعملون داخل مكتب المرشد علي خامنئي، والسلطة القضائية، وجهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أنهم يروجون للفساد والمخدرات في السجون.

ولفت شاهرخ إلى أن السجناء السياسيين يحتجزون في إيران بسبب دفاعهم عن حق الشعب في حرية التعبير والاحتجاج، مردفا أن بقية السجناء ضحايا النظام الفاسد والطبقي.