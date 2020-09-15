سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، على نحو كبير، بعد تزايد الطلب مقابل نقص المعروض.

وقالت وسائل إعلام سودانية محلية، زادت أسعار العملات الأجنبية مجددا أمام الجنيه السوداني بعد أيام قليلة من التراجع، عقب إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد.

وفي السوق السوداء، سجل متوسط سعر الدولار نحو 235 جنيها، مقابل 205 جنيهات الإثنين، فيما ظل سعر الدولار ثابتا لدى البنوك عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وأعلن السودان قبل أيام حالة طوارئ اقتصادية بعد أن تراجعت عملته -الجنيه- على نحو كبير أمام الدولار الأسابيع الأخيرة.

وتسارعت معدلات التضخم السنوي في السودان بمعدلات قياسية، بلغت 23.05 بالمئة في أغسطس/آب إلى 166.83 بالمئة من 143.78% في يوليو/تموز، مدفوعا بأسعار العذاء والمواصلات، وفق بيانات جهاز الإحصاء السوداني .



وقفز التضخم بالبلاد في السنوات الأخيرة بفعل أسعار الغذاء والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وبحسب تقديرات مصرفيين فإن قيمة الجنيه السوداني هبطت 40% خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو في بنوك السودان 65.40 جنيه للشراء، و65.73 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 70.74 جنيه للشراء، و71.10 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 178.92 جنيه للشراء و179.81 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

وبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد عن 60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية الفترة المقبلة.