دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/15 04:54 م بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمانع في بيع طائرات إف 35 للإمارات.
تصريحات ترامب التي أدلى بها في مداخلة هاتفية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تأتي قبيل توقيع تاريخي لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض.
وكان ترامب قد أعلن، منتصف الشهر الماضي، عن المعاهدة التاريخية التي يوقعها اليوم الثلاثاء، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتعد مقاتلات إف 35 درة التاج في سلاح الجو الأمريكي.
وخلال المداخلة هدد ترامب بالرد على أي محاولة اغتيال إيرانية لمسؤولين في بلاده.
وقال إنه "إذا أقدمت إيران على عمل عدائي سنرد عليها بألف ضعف".
وتعهد الرئيس الأمريكي بالحيلولة دون امتلاك طهران أسلحة نووية.
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