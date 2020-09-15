سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية ولدى البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة.



واندلع صباح اليوم، حريق كبير في أحد المُجمعات التجارية قيد الإنشاء في وسط بيروت. وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق.

وأعلن مصرف لبنان، أمس الإثنين، أنه قام بمنح المصارف والمؤسسات المالية قروضا استثنائية بقيمة قاربت الـ400 مليون دولار أمريكي، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 29 ألف مستفيد من أفراد ومؤسسات.

وكشف تقرير رسمي تراجع حجم الودائع والقروض في القطاع المصرفي في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بقيمة 15.6 مليار دولار و9.5 مليار دولار على التوالي.

ويسعى لبنان إلى جذب مساعدات مالية من الدول والمؤسسات المالية للخروج من أزمة مالية خانقة.

كان لبنان شرع في محادثات مع صندوق النقد في مايو/أيار الماضي لكنها توقفت في يوليو/تموز الماضي، وسط خلافات بين الحكومة والأحزاب السياسية والبنوك على حجم الخسائر في القطاع المصرفي، المساهم الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم.



ووافقت الحكومة اللبنانية، في يوليو/تموز الماضي، على تعيين مؤسسة "ألفاريز آند مارسال" للاستشارات لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.

ويوم الخميس، قال صندوق النقد الدولي إن النقاشات التي يجريها مع السلطات اللبنانية تنصب على ضرورة إجراء تدقيق محاسبي ومالي لميزانية مصرف لبنان المركزي من أجل تقييم أصوله والتزاماته.

السوق السوداء



وفي السوق السوداء استقر سعر الدولار ليسجل 7500 ليرة للشراء و7600 ليرة للبيع، وهو سعر إغلاق الأمس، بحسب ما يقول متعاملون في السوق.

وسجل سعر صرف الدولار صباح أمس الإثنين، ما بين 7550 ليرة و7650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

الصرافة



أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين حصرا وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.