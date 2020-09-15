طالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الثلاثاء، بضرورة استئناف المحادثات مع الجانب الفلسطيني، وتابع قائلًا: "لقد حان الوقت لنجلس".

جاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، بالتزامن مع مراسم توقيع معاهدتي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار جانتس إلى أنه "يجب استئناف التنسيق الأمني الفلسطيني-الإسرائيلي".

وحذر جانتس من أنه "في الوقت الحالي لا أرى تدهورا على الجبهة الأمنية من جانب الفلسطينيين، لكن في نهاية الأمر ستكون هناك قشة تقطع ظهر البعير".

وكان البيت الأبيض وجه دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.



ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ويمثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما يمثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.