دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/15 07:04 م بتوقيت أبوظبي
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، الثلاثاء، توقيع معاهدة السلام، باليوم التاريخي لإسرائيل والإمارات والبحرين والمنطقة بأسرها.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، عبر تويتر، أن الأعلام الأربعة ترفرف فوق وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، وتابع قائلًا: "شكراً لك الرئيس ترامب على دورك في خلق واقع جديد في الشرق الأوسط".
وبدأ الوفود المشاركة في التوقيع على اتفاقي السلام الإماراتي الإسرائيلي البحريني في الوصول إلى البيت الأبيض لحضور مراسم التوقيع.
وكان البيت الأبيض وجه دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.
ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وسيمثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما يمثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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