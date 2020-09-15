أعرب الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عن فخره بتمثيل دولة عمرها نحو 45 سنة في التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل برعاية أمريكية في البيت الأبيض.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإماراتي، في المكتب البيضاوي، بعد لقاء ثنائي جمع الطرفين.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد: "سعداء وفخورون بتمثيل دولة عمرها نحو ٤٥ سنة ، لديها آمال عريضة".

مضيفا "منطقتنا عانت طويلا، ونحن نود أن نظهر لشعبنا والمنطقة والعالم بأن هناك أنباء سارة في هذا الجزء من الشرق الأوسط".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص بلاده على مواصلة العمل والتعاون مع الولايات المتحدة في كل المجالات.

ويستضيف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، حفل التوقيع على معاهدتي للسلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، بحضور نحو ألف شخصية من مختلف العالم.

ويأتي التوقيع على هذين الاتفاقين بعد إعلان الإمارات في الثالث عشر من الشهر الماضي، عن اتفاق سلام مع إسرائيل، قبل أن تلحق بها البحرين في خطوة مماثلة، الجمعة الفائتة.