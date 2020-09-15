دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/15 08:21 م بتوقيت أبوظبي
توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، انضمام نحو 5 أو 6 دول أخرى إلى معاهدات سلام مع إسرائيل.
وقال ترامب، قبيل التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والبحرين،: "5 أو 6 دول أخرى قد تعقد معاهدات سلام مع إسرائيل".
ورحب الرئيس الأمريكي بوفود الإمارات وإسرائيل والبحرين للتوقيع على معاهدات السلام.
وقال "هذا يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط وأرحب بمسؤولي الإمارات والبحرين وإسرائيل لتوقيع معاهدة السلام".
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة صديقة للإمارات والعالم يقدر جهود القيادة الإماراتية لتحقيق السلام.
وتابع الرئيس الأمريكي أن الإمارات دولة قوية بعقلية منفتحة وتكافح من أجل شعبها.
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