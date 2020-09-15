وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل، الثلاثاء، رسميا معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.

ووقع معاهدة السلام عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.





ومثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما يمثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.





وقبيل التوقيع، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جلسة مباحثات مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.





وقال الشيخ عبدالله بن زايد، إن "السلام هو مبعث السعادة والأمل وما ينبغي القيام به دوما".





وأضاف: "تشرفت بالمشاركة في إحلال السلام.. ليس للإمارات فقط ولكن للمنطقة بأسرها".