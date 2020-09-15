أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

زادت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بزيادة الطلب وصعود أسعار المعدن الثمين عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 237.34 ريال (63.28 دولار) مقارنة بنحو 234.31 ريال (62.55 دولار) في تعاملات الأمس، والأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

كما سجل سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة نحو 207.68 ريال (55.76 دولار)، مقارنة بنحو 205.42 ريال (54.76 دولار)،

وسجل جرام الذهب عيار (18) نحو 178.01 ريال (47.46 دولار) مقارنة بنحو 176.08 ريال (46.94 دولار) الإثنين.

وبالنسبة لسعر أوقية الذهب فقد بلغ 7381.01 ريال (1968 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1661 ريالا (442.11 دولار).

الذهب عالميا

بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر أيلول.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلي 1976.90 دولار.

ونزل مؤشر الدولار مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



ويعد الذهب، الذي ارتفع نحو 30 بالمئة هذا العام، أداة تحوط في مواجهة التضخم. وتقلص أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

