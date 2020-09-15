أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ،الثلاثاء، مقتل 9 إرهابيين بينهم المدعو عثمان العبار أبو عبد الله أمير تنظيم داعش الأرهابي الجديد في ليبيا.

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي استثنائي، إن القوات المسلحة تمكنت من القبض على امرأتين خلال مداهمة وكر للإرهابيين جنوب غربي البلاد.

وأضاف أن العملية تمت بعد ورود معلومات بتعيين أمير جديد لداعش كان في سرت وذهب إلى الجنوب بعد مقتل الأمير السابق محمود البرعصي في عملية سابقة وتم القضاء عليه خلال العملية.

وأشار إلى أن زوجة أمير داعش في ليبيا المقبوض عليها تدعى نجلاء محمود عفيفي حسين وهى مصرية الجنسية وزوجة إرهابي سابق بتنظيم بيت المقدس مسجون في مصر منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

ولفت إلى أن زوجة أمير داعش المقبوض عليها، اعترقت أنها كانت تختبئ في مدينة مصراتة وانتقلت مؤخرا إلى الجنوب الليبي.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على أن الجنوب الغربي الليبي يتعرض لاختراقات من التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تعاملت مع خلايا في مناطق من غدوة إلى أم الأرانب ومرزق.

وكشف عن مصادرة عدد من البنادق الرشاشة وعدد من الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بأمير داعش في ليبيا.