أعادت معاهدة إبراهيم، والموقف السعودي إزاء التزام المملكة بـ"مبادرة السلام العربية" إلى الأضواء، "مبادرة السلام"، التي أقرتها القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 بالإجماع.

"خطة السلام العربية" أو "مبادرة السلام العربية" هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل السلام مع إسرائيل.



معاهدة إبراهيم.. سلام الشجعان

ولكن هل تتعارض معاهدة إبراهيم مع مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل وفلسطين عام 2002؟

يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية إن اتفاق السلام لا يتعارض مع مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية.

ترامب: "معاهدة إبراهيم" بين الإمارات وإسرائيل تحقق السلام في الشرق الأوسط



وجاء في نص المبادرة، وفق ما ورد عبر موقع الجامعة العربية، أن مجلس الجامعة يطلب من إسرائيل إعادة النظر فـي سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي