دوّت صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت، عقب إطلاق عدد من الصواريخ من داخل قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة سديروت عقب إطلاق صواريخ من غزّة، لافتةً إلى أنّ القبة الحديدية حاولت تنفيذ اعتراضين في سماء سديروت.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية استهدفت في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، مواقع لحماس في شمال قطاع غزّة، بدعوى الرد على صاروخين أُطلقا مساء الثلاثاء، من غزّة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب فالحديث عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض إحداها".



ومن جهتها، قالت "نجمة داود الحمراء" إن "إسرائيليين اثنين أصيبا في سقوط قذيفة في مدينة أسدود وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

