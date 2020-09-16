انتخب البرلمان الياباني، الأربعاء، يوشيهيدي سوجا رئيسًا للوزراء، ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات، خلفا لشينزو آبي الذي قدمت حكومته في وقت سابق استقالتها.

ويرتقب أن تعلن تشكيلة حكومة سوجا (71 عاما) المقرب من آبي، في وقت لاحق.

وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن "الحكومة قدمت استقالتها بالكامل، الأربعاء ، إلى رئيس الوزراء شينزو آبي".

والإثنين الماضي، فاز سوجا بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم، لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب، ووعد بمواصلة سياسة سلفه الذي كان يتولى السلطة منذ نهاية 2012.

وأعلن آبي، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة الشهر الماضي، أنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية، منهيا فترة استمرت نحو ثماني سنوات.



ويواجه رئيس الوزراء الجديد، مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا.

تحديات لم يغفلها سوجا في برنامجه، حيث أكد على أن إنعاش الاقتصاد أولوية مطلقة يماثلها الحد من انتشار الوباء العالمي.

ونشأ سوجا في منطقة أكيتا شمالي شمال اليابان، وتنقل في وظائف بسيطة، قبل أن يفوز بمقعد في مجلس مدينة يوكوهاما.

وبدا الرجل متفاخرا بنشأته البسيطة، بقوله " أن يتمكن شخص عادي مثلي من التقدم ليصبح في هذا المنصب لرئاسة مجلس الوزراء، فهذه هي ديمقراطية اليابان، أليس كذلك؟"