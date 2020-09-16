دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/16 08:13 م بتوقيت أبوظبي
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن واشنطن تسعى لإقناع الأمم المتحدة الأسبوع المقبل بإعادة فرض العقوبات على إيران.
وأضاف بومبيو أنه:" سنحاول إقناع الأمم المتحدة بإعادة العقوبات الأممية السابقة على إيران"
وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستقوم بكل ما تستطيع لضمان تطبيق العقوبات على إيران.
وأمس الثلاثاء، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران برد "أقوى ألف مرة" إذا هاجمت الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تغريدة بحسابه على تويتر: "وفقا لتقارير صحفية، ربما تخطط إيران لعملية اغتيال أو لهجوم آخر ضد أمريكا انتقاما لمقتل القيادي الإرهابي قاسم سليماني، الذي تم بسبب تخطيطه لهجوم مستقبلي أو قتل جنود أمريكيين".
وأضاف: "أي هجوم من جانب إيران وبأي شكل ضد الولايات المتحدة سيقابله هجوم على إيران أكبر قوة بألف مرة".
وسبق ذلك أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نهاية أغسطس/ آب الماضي، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيقدم للأمم المتحدة الجمعة طلبا بإعادة فرض العقوبات على إيران.
وأوضح ترامب أنه كلف بومبيو بإبلاغ مجلس الأمن بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران بموجب آلية "سناباك".
وقال ترامب إن الاتفاق النووي مع إيران كان فشلًا للإدارة السابقة والنظام الإيراني حصل بموجبه على الكثير من الأموال بلا مقابل.
واتهم الرئيس الأمريكي إيران باستغلال الأموال التي حصلت عليها بفضل الاتفاق النووي لتمويل الفوضى والمذابح في المنطقة وحول العالم.
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