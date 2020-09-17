دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/9/17 06:26 م بتوقيت أبوظبي
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على مجموعة من الأفراد و4 كيانات لصلاتهم المزعومة بمليشيا حزب الله وإيران.
والعقوبات الأمريكية المرتبطة بلبنان استهدفت شخصاً وشركتين، وهي الثانية من نوعها خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، والتي تفرضها واشنطن على حلفاء حزب الله اللبناني.
ففي الثامن الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين، علي حسن خليل (وهو نائب حالي في البرلمان) ويوسف فنيانوس، لتعاونهما مع "حزب الله" وضلوعهما في عمليات فساد.
وخليل، وهو وزير المالية الأسبق، مستشار لرئيس مجلس النواب زعيم حركة أمل نبيه بري، فيما يعد فنيانوس أحد المقربين من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية.
أما العقوبات التي طالت إيران فقد استهدفت مجموعة التهديد السيبراني الإيرانية و 45 فرداً وشركة واحدة.
ومجموعة التهديد المستمر، تتهمها واشنطن بتنفيذ حملة برامج ضارة لاستهداف المنشقين الإيرانيين والصحفيين وشركات السفر الدولية.
وتتزامن عقوبات الخزانة الأمريكية مع إعلان الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إحباط محاولة من إيران و"حزب الله" لتجنيد أشخاص تمهيدا لتنفيذ هجمات إرهابية بالداخل.
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