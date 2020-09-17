سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020.. صعود قوي للجنيه

تراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بعض البنوك المصرية، بينما بقي متوسط سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.70 جنيه للشراء مقابل 15.80 جنيه للبيع.



وانخفض الدولار بمقدار يتراوح بين قرش إلى 9 قروش في 5 بنوك مصرية، لكنه أيضا سجل ارتفاعا بين قرش وقرشين في 3 بنوك مختلفة (الجنيه = 100 قرش).

وحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية"، انخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك قناة السويس، ومصر إيران للتنمية (ميد بنك)، وأبوظبي الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات.

كما تراجع الدولار 9 قروش كاملة في بنك البركة.

ومن جهة أخرى، زاد الدولار قرشا واحدا لدى بنكي الأهلي الكويتي والمصري الخليجي، كما ارتفع قرشين لدى بنك ساييب.

وسجل الدولار 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، بفارق قرشين بين أعلى وأقل سعر، ولم يهيمن سعر بعينه على السوق، حيث تكررت الأسعار الثلاثة بشكل شبه متساو في معظم البنوك المصرية.

الجنيه المصري قويا



يأتي ذلك بينما أشاد بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، أمس، بصمود الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا، متوقعا أن يظل الجنيه المصري قويا وأن يواصل ارتفاعه في ضوء الاتجاه الحالي للتدفقات الوافدة.

ولا يرى البنك أن الجنيه القوي سيشكل أي مخاطر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، متوقعا أن تبقى معدلات التضخم عند 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو ما يقل عن مستهدف البنك المركزي.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بدءا من 2016 ولمدة ثلاث سنوات، منح البلاد المرونة اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية للوباء، وعزز الثقة لدى الصندوق لتوفير قرضين أولهما بقيمة 2.77 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار لصالح البلاد.

وأضاف أنه على الرغم من أن السوق المصرية شهدت خروج محافظ استثمار أجنبية قيمتها نحو 20 مليار دولار في الأشهر التي تلت انتشار الوباء (من مارس إلى يونيو الماضيين)، فإن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار قد عاد مجددا في الأشهر الأخيرة.

وتوقع تقرير البنك تعافي قطاع السياحة، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلاهما من المصادر الرئيسية لاحتياطيات النقد الأجنبي.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية).

وهيمن هذا السعر على السوق حيث تكرر في 8 بنوك أخرى هي مصر، وعودة، والتعمير والإسكان، والاستثمار العربي، والبركة، والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب"، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي.

أقل سعر

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، لدى بنوك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، والعربي الأفريقي الدولي، والكويت الوطني، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، و قناة السويس، ومصر إيران للتنمية (ميد بنك).

سعر ثالث للدولار

وسجل الدولار سعرا ثالثا عند 15.71 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع في 8 بنوك هي الإسكندرية، والأهلي اليوناني، وبلوم، وكريدي أجريكول، والمشرق، والتنمية الصناعية، وأبوظبي الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو 18.45 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.28 جنيه للشراء و20.52 جنيه للبيع، وفقا شاشة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

ووفقا لتعاملات البنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند 48.98 جنيها للشراء، و51.75 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي.