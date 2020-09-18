دوت الخليج الإخبارية - وكالاتالجمعة 2020/9/18 11:39 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخر بعد أن أطلق مسلحون أكراد صواريخ على قاعدة عسكرية في شمال العراق.
وتشن تركيا هجمات متكررة على شمال بزعم استهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوبها الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية لكن عملياتها غالبا ما تودي بحياة ضحايا مدنيين.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، بدأت أنقرة هجوما بريا جديدا في عملية أسمتها "مخلب النمر" وشهدت توغلا أعمق في العراق وسط استنكار إقليمي وغضب في بغداد.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الداخلية إن العمليات داخل تركيا منذ 13 يوليو/ تموز أسفرت عن قتل 71 من مسلحي حزب العمال الكردستاني واعتقال 38 ممن وصفتهم بأنهم متواطئين معهم.
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