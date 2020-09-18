سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020.. عودة الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، بواقع 5 جنيهات عن آخر ارتفاع سجله أمس الخميس، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وكسر معدل التضخم في السودان حاجز الـ100% مع تراجع معدل الاقتصاد وارتفاع حجم الدين العام في ظل انهيار الجنيه السوداني أمام النقد الأجنبي، ليسجل التضخم السنوي في السودان معدلات قياسية، حيث وصل في أغسطس/آب الماضي إلى 166.83% من 143.78% في يوليو/تموز، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء السوداني.

وبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد على 60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان بواقع 5 جنيهات ليسجل 245 جنيها للشراء، و250 جنيها للبيع، بينما استقر سعره الرسمي عند مستوى 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع بحسب شاشات التداول في بنك السودان المركزي.

سعر اليورو والإسترليني

جاء سعر اليورو الأوروبي خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة في السوق السودانية الموازية غير الرسمية عند مستوى 280 جنيها للشراء، و283 جنيها للبيع، بينما استقر السعر الرسمي عند مستوى 64.63 جنيه للشراء و64.95 جنيه للبيع.

وعن سعر صرف الجنيه الإسترليني في سوق السودان السوداء، فسجل 311 جنيها للشراء و314 جنيها للبيع، مقابل 71.03 جنيه للشراء، و71.38 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

جاء سعر صرف الريال السعودي في السوق السودانية الموازية غير الرسمية عند مستوى 63.46 جنيه للشراء، و64 جنيها للبيع، مقابل سعر رسمي في البنوك عند مستوى 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل 64 جنيها للشراء، و65 جنيها للبيع في السوق السوداء، بينما جاء سعره الرسمي عند 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وحقق الدينار الكويتي سعر 778 جنيها للشراء و784 جنيها للبيع في السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما أظهرت شاشات تداول بنك السودان المركزي سعره عند 179.62 جنيه للشراء، و180.51 جنيه للبيع.