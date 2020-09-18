محدث.. ليفربول يتعاقد رسميا مع ألكانتارا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي، التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب خط الوسط القادم من بايرن ميونيخ الألماني، الجمعة.

وتوصل نادي ليفربول لاتفاق مع بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا على ضم لاعب الوسط الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر ليفربول بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أعلن خلاله التعاقد مع اللاعب دون الكشف عن مدة العقد، على أن يرتدي القميص رقم (6) مع الفريق.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المفاوضات بين ليفربول وبايرن شهدت تطورا كبيرا في الساعات الأخيرة، بعدما وافق "الريدز" على دفع 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي طلبه العملاق البافاري نظير الاستغناء عن اللاعب.

وبات تياجو البالغ من العمر 29 عاما، ثاني صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي بعد اليوناني كوستاس تسيميكاس القادم من أولمبياكوس.



وودع تياجو جماهير بايرن ميونيخ بفيديو مؤثر أكد فيه أن قرار الانتقال إلى ليفربول دوافعه رياضية بحتة وأن النادي البافاري سيظل بيته دوما.

وقال تياجو في الفيديو: "قراري كان قرارا رياضيا بحتا، أنا كلاعب أود أن أواجه تحديات جديدة وان أواصل التطور، البايرن سيظل دوما بيتي".

وأضاف: " أشعر بالفخر لأنني وصلت الفريق شابا مليئا بالأحلام وأرحل بينما يغمرني تاريخ وثقافة النادي، تعلمت هنا تقاليد أودعها الآن ولكنني لن أنساها أبدا".

وذكرت تقارير إعلامية أن انضمام تياجو لليفربول قد يعني رحيل لاعب خط الوسط الهولندي جورجينو فينالدوم، الذي تردد أنه قريب من الانتقال إلى برشلونة الإسباني، لكن المدرب يورجن كلوب قال إن التعاقد مع تياجو لا يعني ضرورة رحيل فينالدوم أو أي لاعب غيره.



يذكر أن تياجو انضم للبايرن قادماً من برشلونة الإسباني قبل 7 سنوات، حيث توج مع البافاري بـ7 ألقاب للدوري و4 لكأس ألمانيا و3 للسوبر الألماني، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.