مدرب الجزائر يوجه سهام نقده نحو يوسف بلايلي

وجه جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر انتقادات لاذعة للنجم يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي، وذلك على خلفية ابتعاده المطول عن أجواء التدريبات بسبب أزمته مع فريقه.

ويعتبر بلايلي لاعبا مهما للغاية في صفوف منتخب الجزائر، حيث لعب دورا كبيرا في فوز "محاربي الصحراء" بلقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ولم يظهر يلايلي في تدريبات ناديه منذ أكثر من 6 أشهر، وتحديدا منذ عودته للجزائر جراء تداعيات أزمة كورونا التي أوقفت نشاط الدوري السعودي، على غرار باقي الدوريات في العالم.

انتقادات لاذعة



موقع "لاجازيت دي فينيك" الناطق باللغة الفرنسية والمتخصص في متابعة أخبار منتخب الجزائر، كشف عن كواليس الاتصال الهاتفي الذي دار بين بلماضي وبلايلي، وانتقد خلاله المدرب لاعبه بشكل لاذع.

وأكد المصدر أن مدرب "الخضر" لام نجمه على بقائه طوال فترة 6 أشهر بعيدا عن التدريبات الجماعية، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على إمكاناته البدنية والفنية.



بلماضي طلب من بلايلي التحلي بالسلوك الاحترافي إن أراد إنجاح مسيرته الكروية، مذكرا إياه بأن اللعب في المستوى العالي يفرض عليه قبل كل شئ، الالتزام بواجباته كلاعب محترف.

مدرب "الخضر" حث بلايلي على إنهاء أزمة وجهته المستقبلية في أسرع الآجال، خاصة أن المنتخب الجزائري تنتظره التزامات هامة في الفترة القادمة تقتضي ظهور اللاعبين بأفضل مستوياتهم.



أزمات بالجملة

وعاش بلايلي عدة صعوبات طوال مسيرته الكروية بداية من أزمة تجديد عقده مع الترجي التونسي في مروره الأول مع الفريق ما بين 2012 و2014 والتي جعلته يبتعد عن الميادين لفترة 6 أشهر.

النجم الجزائري عاش أزمة جديدة في 2015، وذلك بعد أن تعرض لعقوبة الإيقاف عن النشاط لفترة سنتين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب واقعة تناول المخدرات في إحدى مباريات فريقه السابق اتحاد العاصمة.

عودة بلايلي للملاعب كانت من بوابة أنجيه الفرنسي، غير أن مغامرته لم تستمر سوى أشهر قليلة بسبب رغبته في اللعب مع الفريق الأول.

وتبعا لذلك، جدد العهد مع ناديه السابق الترجي التونسي الذي قدم معه مستويات قوية، مما فتح أمامه أبواب الانضمام لنادي الأهلي السعودي.

المغامرة السعودية للنجم الجزائري لم تكن موفقة، حيث دخل الأخير في عدة صراعات مع مدرب وإدارة النادي، قبل أن يرفض العودة للفريق خلال الفترة الحالية.





بلايلي.. متهم أم ضحية؟



التصرفات غير المسؤولة ليوسف بلايلي جعلته محل انتقادات عديدة من قبل الملاحظين والمتابعين، الذين لاموا عليه عدم الاتعاظ من أخطاء الماضي.

في المقابل، قالت أطراف أخرى مقربة من اللاعب إنه بات ضحية لتصرفات والده الذي يتكفل في ذات الوقت بإدارة أعماله.

هذه الأطراف المقربة تتهم والد اللاعب بالسعي لتحقيق أقصى أرباح مالية ممكنة، حتى ولو اقتضى الأمر التأثير سلبيا على المسيرة الكروية لابنه.

واستشهدت هذه الأطراف بالتصريحات الأخير لبلايلي الأب الذي فتح المزاد على ابنه بطريقة لا تتماشى مع نواميس كرة القدم المحترفة.

جدير بالذكر أن حفيظ بلايلي والد اللاعب برر عدم عودته لناديه السعودي بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن اقترابه من الانضمام لصفوف الأهلي المصري.

وفي وقت لاحق أغلق والد بلايلي الباب أمام الأهلي المصري، معلنا نية نجله الاستمرار مع ناديه الحالي.