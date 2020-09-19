سياسة دوت الخليج الإخبارية - وكالات السبت 2020/9/19 11:13 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/9/19 11:13 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، عن إطلاق نار في ولاية نيويورك. وقالت السلطات إن هناك أنباء عن سقوط ضحايا جراء إطلاق النار. والأحد الماضي، أصيب شرطيان أمريكيان، إثر إطلاق رجل مسلح النار عليهما في مدينة لوس أنجلوس. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن رجلا مسلحا أطلق النار على عنصري أمن خلال وجودهما في مركبتهما، بمقاطعة كومبتون. وأسفر الحادث عن إصابة الشرطيين بجروح بالغة في الرأس، نقلا على إثرها إلى المستشفى

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