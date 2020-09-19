إنفوجراف.. ملاعب الدوري الألماني تستعد لتوهج 5 نجوم جدد

تنطلق منافسات الدوري الألماني لموسم 2020-2021 يوم الجمعة بمواجهة تجمع بين بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وفريق شالكه في افتتاحية المسابقة، التي ستقام على ملعب "أليانز أرينا".

ولن تشهد المباراة حضورا جماهيريا بعد تراجع السلطات المحلية في "ميونيخ" عن السماح للنادي البافاري باستقبال 7500 مشجع في المباراة الافتتاحية، نظرا لتصاعد حدة الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الأخير، لتقام خلف أبواب مغلقة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للجناح الألماني ليروي ساني بقميص الفريق البافاري، بعدما انضم إليه هذا الصيف قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة تبلغ حوالي 50 مليون يورو.

وجوه جديدة

ولن يكون ساني هو الوجه الجديد الوحيد على البوندسليجا هذا الموسم، بل إن هناك أندية تعاقدات مع بعض اللاعبين، رغم عدم فتح خزائنها على مصارعيها في الميركاتو الصيفي، تماشيا مع مبدأ الإنفاق المحدود بعد أضرار جائحة كورونا، علما أن ساني كان ترك المسابقة في 2016 للانتقال للسيتي من شالكه.

وتعاقد بروسيا دورتموند هو الآخر مع لاعبين جدد، أبرزهم الإنجليزي جودي بيلينجهام، القادم من برمنجهام سيتي بعمر 17 عاما مقابل حوالي 23 مليون يورو، ليصبح أغلى ناشئ في التاريخ

وانضم الظهير البلجيكي توماس مونييه إلى دورتموند، لسد الثغرة التي خلفها المغربي أشرف حكيمي برحيله فور انتهاء إعارته، بالإضافة لاستعارة لاعب الوسط البرازيلي رينير جيسوس من ريال مدريد الإسباني لمدة عامين.

ونجح لايبزيج في جلب المهاجم الكوري الجنوبي هي تشان هوانج من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 15 مليون يورو، لتعويض الألماني تيمو فيرنر عقب انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.





المواهب شابة

من المتوقع أن يشهد الموسم الجديد للدوري الألماني، حصول العديد من المواهب الشابة البارزة على فرص المشاركة بانتظام ضمن التشكيلة الأساسية لأفضل فرق البوندسليجا.

ويعد تانجي نيانزو (18 عاما) واحدا من الوافدين الجدد بفريق بايرن ميونيخ، لكن النادي البافاري ليس الأول من بين فرق القمة في أوروبا الذي يلعب له نيانزو.

وقبل الانضمام إلى الفريق البافاري، كان نيانزو ضمن أكاديمية الشباب بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتطور حتى لمع نجمه، وشارك الموسم الماضي في 13 مباراة مع فريق سان جيرمان إلى جانب نيمار وكيليان مبابي وسجل للفريق هدفين.

دورتموند بدوره يضم مجموعة مواهب شابة ، حيث ضم النادي الموسم الماضي جيوفاني ريينا (17 عاما) من أكاديمية نيويورك سيتي الأمريكي وإيرلينج هالاند (20 عاما) من سالزبورج النمساوي.

فضلا عن ذلك، قام الجهاز الفني لدورتموند بتصعيد يوسوفا موكوكو 15 عاما) من فريق تحت 19 عاما بالنادي.

وبدأ موكوكو التدريبات مع دورتموند بالفعل خلال الصيف، لكن لن يحق له المشاركة في البوندسليجا قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حتى يكمل عامه الـ16 من عمره.



ويمكن لموكوكو أن يحطم الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في البوندسليجا ضمن صفوف دورتموند، والمسجل باسم نوري شاهين الذي سجل مشاركته الأولى في البوندسليجا عام 2005 وعمره 16 عاما و335 يوما.

يذكر أن الجمعية العمومية لرابطة الدوري الألماني وافقت على مقترح دورتموتد لتخفيض الحد الأدنى لعمر لاعبي البوندسليجا من 17 إلى 16 عاما.