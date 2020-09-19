بعد حسم الدوري المصري.. كم بطولة في خزينة الأهلي؟

حسم الأهلي لقب الدوري المصري عقب تعثر الزمالك أقرب مطارديه (الجمعة) أمام أسوان بالخسارة 0-1 في الجولة 28 من المسابقة.
وتوج الأهلي بشكل رسمي باللقب قبل 7 مباريات من نهاية المسابقة، حيث يحتل الصدارة برصيد 72 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك الوصيف، علما أن الأخير ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم خوضه مواجهة الفريقين في فبراير/ شباط الماضي، مما يعني عدم قدرته على تقليص الفارق.
وبذلك يكون الأهلي حقق لقب الدوري المصري للمرة 42 في تاريخه، وهو رقم قياسي، كما أنه استطاع حسم البطولة لصالحه للموسم الخامس على التوالي.
وقد يتبادر إلى ذهن الكثير من مشجعي كرة القدم، بعد فوز الأهلي ببطولته المفضلة، سؤال مهم وهو: كم بطولة يملكها الفريق الأحمر الآن في خزينته؟
الأهلي يملك حاليا 138 لقبا محليا وقاريا وعربيا، وهو رقم استثنائي بالتأكيد، استطاع النادي الأحمر تحقيقه منذ تأسيسه عام 1907.
ونجح الأهلي في تحقيق 114 بطولة محلية، بواقع 42 للدوري و36 للكأس و11 للسوبر، بجانب 7 ألقاب لكأس السلطان حسين، و16 لدوري منطقة القاهرة، ولقب واحد لكأس الجمهورية العربية المتحدة، ومثله لكأس الاتحاد المصري، مع ملاحظة أن البطولات الـ4 الأخيرة تم إلغاؤها.
وعلى الصعيد القارة السمراء، حقق الأهلي 20 لقبا بواقع 8 لدوري أبطال أفريقيا و4 لكأس الكؤوس الأفريقية و6 للسوبر الأفريقي ولقب وحيد في الكونفدرالية، ومثله في البطولة الأفروالآسيوية (تم إلغاؤها).
وفيما يخص المسابقات العربية، استطاع الأهلي الفوز بـ4 بطولات بواقع لقبين للسوبر العربي، ولقب لكأس العرب للأندية الأبطال، ومثله لبطولة الأندية الفائزة بالكؤوس.
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