دوت الخليج الإخباريةالسبت 2020/9/19 08:10 م بتوقيت أبوظبي
لقي 30 عنصرا من حركة طالبان مصرعهم، وأصيب 8 في هجوم فاشل على مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت، إن حركة طالبان هاجمت مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني في ولاية قندوز، ونجحت القوات في صد الهجوم، وقتل 30 من عناصر الحركة، بينهم عدد من القادة منهم: "قاري عبد الرازق" و "مولوي عباس".
وأضافت الوزارة، أن الحركة تكبدت خسائر فادحة في المعدات خلال هجومها، بينها أربع سيارات، وثماني دراجات نارية، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وتشير التقارير الأولية إلى أنه لم يتم إلحاق أي ضرر بالمدنيين أو أفراد القوات المسلحة.
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