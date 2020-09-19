كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن أن إيران تؤجج الصراعات في العراق وسوريا واليمن، وتواصل تسليح وتدريب الإرهابيين والمليشيات بالشرق الأوسط، ولا تلتزم ببنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال التقرير ،الذي نشر مساء السبت، إن "الحرس الثوري الإيراني خطط ونفذ هجمات إرهابية في 5 قارات، والنظام الإيراني استخدم جماعات تعمل بالوكالة لصالحه مثل حزب الله، وفصائل فلسطينية والمليشيات عراقية لشن هجمات".

وأضافت الوزارة: النظام الإيراني يعتمد على طرق احتيالية لتمويل شركائه ووكلائه، وطهران لا تلتزم ببنود بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع التقرير، أن النظام الإيراني يواصل هجماته الإلكترونية ضد دول بالمنطقة، والمصالح الأمريكية.

وتعتزم الولايات المتحدة الإعلان نهاية الأسبوع الجاري عن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وقال إيليوت أبرامز، موفد الرئيس دونالد ترامب الخاص بالملف الإيراني، إن "كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستكون سارية من جديد في نهاية الأسبوع".

ورُفعت العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، بعدم حيازة السلاح النووي.

وكانت صحيفة "جيروزالم بوست"، الإسرائيلية حذرت من أن إيران ربما تصبح مركزًا لتجارة الأسلحة وتصديرها إلى المنطقة والعالم، حال عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها.

وقالت الصحيفة إن وسائل الإعلام الإيرانية تتباهى بأن طهران ستصبح قريباً مُصدِّرة للأسلحة مع انتهاء حظر الأسلحة المفروض على البلاد.

وأشارت إلى أن حظر الأسلحة على إيران ينتهي رغم دعوات الولايات المتحدة لتمديده، حيث كان من المفترض أن يكون ساري المفعول لمدة 5 سنوات بعد اعتماد الاتفاق النووي في أكتوبر/تشرين الأول 2015.