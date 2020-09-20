أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19 سبتمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف، في مستهل تعاملات اليوم السبت، بالتوازي مع انخفاض أسعار المعدن الثمين عالميا.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 235.15 ريال (62.70 دولار) مقابل 235.80 ريال أمس، وهبط سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى 205.77 ريال (54.86 دولار) مقابل 206.34 ريال خلال تداولات الأمس.

وسجل جرام الذهب عيار (18) نحو 176.37 ريال (47.02 دولار) مقابل 176.86 ريال أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر أوقية الذهب إلى 7313 ريالا (1950 دولارا) مقابل 7334 ريالا (1955 دولارا) أمس، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1646 ريالا (438.89 دولار) مقابل 1651 ريالا (440.09 دولار) خلال تعاملات الأمس.

أسعار الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 1953.70 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات أمس الجمعة، وصعدت أسعار الذهب بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وربح الذهب قرابة 29% منذ بداية العام الجاري بدعم من أسعار فائدة قرب الصفر في أنحاء العالم والطلب على التحوط في مواجهة توقعات التضخم.

وفي استمرار لهذا الاتجاه، تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة.

والخميس الماضي، قال بنك إنجلترا المركزي إنه يدرس أسعار فائدة سلبية، بينما ألمح بنك اليابان المركزي إلى استعداده لزيادة التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة نحو 27.16 دولار للأوقية، بينما سجل البلاتين 942.06 دولار وزاد البلاديوم إلى 2347.21 دولار.