"معاملة غريبة" تهدد انتقال الجزائري محمد فارس إلى لاتسيو

باتت صفقة انتقال الجزائري محمد فارس، لاعب سبال الإيطالي، إلى نظيره لاتسيو مهددة بالفشل، بسبب غضب اللاعب من المعاملة التي يحظى بها من قبل نادي العاصمة روما.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى توصل لاتسيو لاتفاق مع سبال على الحصول على خدمات محمد فارس مقابل 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليون آخر ضمن بند الإضافات.

ورغم خضوع فارس للفحص الطبي، الأربعاء الماضي، إلا أن نادي العاصمة الإيطالية لم يعلن عن الصفقة بشكل رسمي حتى الوقت الراهن، وهو ما أثار غضب اللاعب.

معاملة غريبة

وعلمت "دوت الخليج الرياضية" أن اللاعب الجزائري يشعر بحالة كبيرة من الغضب، بسبب المعاملة الغريبة التي يلقاها من قبل إدارة نادي لاتسيو.

ويرى فارس أن التأخر في توقيع العقود رغم الاتفاق على جميع التفاصيل يعتبر إهانة بالنسبة له، حيث يعتقد أن ذلك لم يكن ليحدث مع لاعب أوروبي أو من أمريكا الجنوبية.

فارس هدد إدارة النادي العاصمي بالتراجع عن الانضمام إلى الفريق في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل امتلاكه للعديد من العروض من الدوري الإيطالي.





ويخشى صاحب الـ24 عاما أن يتسبب التأخير في الإعلان في تراجع الأندية الراغبة في ضمه، لا سيما مع انطلاق منافسات الدوري الإيطالي.

وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الظهير الجزائري، قبل أن ينجح لاتسيو في الحصول على خدماته.

رد لاتسيو

من جانبها، حرصت إدارة على تهدئة اللاعب والتأكيد على أن الصفقة تسير بشكل طبيعي.

وأكدت إدارة نادي العاصمة الإيطالية أن تفاصيل إدارية بسيطة هي التي تُعطل الأمور، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بمجرد الانتهاء منها.

ويملك فارس تجربة كبيرة في الدوري الإيطالي، حيث سبق له أن شارك في 58 مباراة بالمسابقة، أسهم خلالها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.





وانضم فارس لهيلاس فيرونا عام 2015، قبل أن يغادره في عام 2018 إلى سبال الذي شارك معه في 44 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

واكتفى النجم الجزائري بالمشاركة في 9 مباريات خلال الموسم الماضي، بواقع وقت لعب 472 دقيقة، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة، أبعدته عن أجواء المنافسات لعدة أشهر.

وسيكون "محارب الصحراء" رابع لاعب عربي يحمل قميص لاتسيو بعد المغربيين عبدالله كونكو وسفيان كيين، والجزائري مراد مغني.