رفض وعرض ورغبة.. آدم وناس يحسم مستقبله بين 3 دوريات

حسم الجزائري آدم وناس، لاعب نابولي الإيطالي، مستقبله في الموسم المقبل، بعدما تلقى عدة عروض للرحيل عن الفريق البارتينوبي خلال الفترة المقبلة.

وناس الذي لعب معارا لصفوف نيس الفرنسي خلال الموسم المنصرم، يرغب في الرحيل عن نابولي، في ظل ابتعاده عن حسابات مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو.

رفض إيطالي

اللاعب الجزائري قرر الرحيل، ليس فقط عن نابولي، ولكن أيضا عن الدوري الإيطالي بأكمله، في ظل عدم قدرته على تلبية متطلباته.

الإعلامي الشهير ألفريدو بيدولا أكد أن اللاعب الجزائري يرى أنه لم يعد قادرا على التأقلم مع أجواء الدوري الإيطالي، الذي يحتاج إلى لياقة بدنية مرتفعة للغاية.

ويرى وناس أن الأدوار الدفاعية التي يُطلب منه أداؤها بالإضافة إلى الانضباط التكتيكي طوال المباراة، يحد من الأدوار التي يمكن أن يقدمها على الصعيد الهجومي.

وأبلغ اللاعب الجزائري جميع الفرق الإيطالية التي ترغب في ضمه بعدم موافقته على الانتقال إلى صفوفها، حيث يرفض العودة لـ"الكالتشيو" بأي شكل من الأشكال.

عرض ألماني ورغبة فرنسية

في المقابل، يفكر اللاعب الجزائري في الانتقال إلى الدوري الألماني خلال الموسم المقبل، لا سيما بعد تلقيه عرضا للانتقال إلى صفوفه.

أما الرغبة الأكبر لدى وناس، فتكمن في الانتقال إلى الدوري الفرنسي، لا سيما بعد ظهوره بشكل مميز مع نيس خلال الموسم الماضي.

وشارك اللاعب الجزائري في 19 مباراة مع فريق نيس خلال الموسم المنصرم، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلها.





ويرى وناس أنه يعرف كل شيء عن الدوري الفرنسي، ولن يجد صعوبة في التأقلم معه.

يُذكر أن صاحب الـ23 عاما بدأ مسيرته في الدوري الفرنسي قبل 5 أعوام، وتحديدا مع فريق بوردو، قبل الانتقال إلى نابولي في 2017.