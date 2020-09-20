راشد الغنوشي.. الطريق إلى الهاوية

لم تعد النداءات المطالبة برحيل الغنوشي حكرا على خصومه بل امتدت إلى داخل حركة النهضة المرؤوسة من قبله.

الغنوشي والنهضة.. نهاية مرحلة أم سقوط حركة؟



عريضة موقعة من مئة شخصية قيادية طالبت الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحزب في المؤتمر المرتقب نهاية هذا العام.



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دعته كذلك إلى الالتزام بعدم تعديل الفصل الحادي والثلاثين من النظام الداخلي والذي يمنع أي عضو من تولي رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين.



الغنوشي الذي ادعى قبل سنوات أنه لم يبق له شيء كثير في السياسة وأن العالم الإسلامي واسع بما فيه الكفاية ليحاضر فيه، رفض طلب رفاقه قال إن القادة يتم استبدالهم عبر الانتخابات لأنهم يخضعون لـعوامل التهيئة الناتجة عن الحكم أما الزعماء فجلودهم خشنة!