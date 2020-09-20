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راشد الغنوشي.. الطريق إلى الهاوية

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راشد الغنوشي.. الطريق إلى الهاوية
راشد الغنوشي.. الطريق إلى الهاوية

لم تعد النداءات المطالبة برحيل الغنوشي حكرا على خصومه بل امتدت إلى داخل حركة النهضة المرؤوسة من قبله.

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عريضة موقعة من مئة شخصية قيادية طالبت الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحزب في المؤتمر المرتقب نهاية هذا العام. 

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دعته كذلك إلى الالتزام بعدم تعديل الفصل الحادي والثلاثين من النظام الداخلي والذي يمنع أي عضو من تولي رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين.


الغنوشي الذي ادعى قبل سنوات أنه لم يبق له شيء كثير في السياسة وأن العالم الإسلامي واسع بما فيه الكفاية ليحاضر فيه، رفض طلب رفاقه قال إن القادة يتم استبدالهم عبر الانتخابات لأنهم يخضعون لـعوامل التهيئة الناتجة عن الحكم أما الزعماء فجلودهم خشنة! 

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 