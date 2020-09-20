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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020

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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020
اقتصاد

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/9/20 11:53 ص بتوقيت أبوظبي

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه، في التعاملات المبكرة اليوم الأحد، لدى غالبية البنوك، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في السوق المصرية 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع. 

وأظهرت شاشات التداول 5 أسعار مختلفة لصرف الدولار اليوم الأحد، تراوحت بين 15.67 و15.71 جنيه للشراء و15.77 و15.81 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار بحسب شاشات التداول لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وتكرر سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في 8 بنوك عاملة في مصر، هي بنوك قناة السويس، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، بلوم، الأهلي الكويتي، وبنك الأسكندرية.

أعلى سعر للدولار

في 9 بنوك أخرى، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وهي بنوك كريدي أجريكول، مصر، البنك الأهلي، عودة، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك مصر.

أقل سعر للدولار

سجل بنك "إتش إس بي سي HSBC" أقل سعر صرف للدولار في السوق المصرية، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو الأوروبي في السوق المصرية متوسط 18.44 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.21 جنيه للشراء و20.54 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

جاء سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوق الصرف 48.95 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 