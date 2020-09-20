اختارت منظمة التجارة العالمية السعودي محمد التويجري ضمن المرشحين الـ 5 للمرحلة الثانية بعد خروج 3 مرشحين من سباق قيادة منظمة التجارة العالمية، من أصل ثمانية مرشحين. التويجري لـ"دوت الخليج الإخبارية": كورونا يقود العالم للاتحاد من أجل إنقاذ البشرية ومن المقرر أن يتنافس المرشح السعودي مع 4 مرشحين لقيادة منظمة التجارة العالمية. ومن المقرر أن تعلن المنظمة اليوم الجمعة عن الخمسة مرشحين الذين سيخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد التويجري.. مرشح السعودية الذي اقترب من قيادة "التجارة العالمية" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.