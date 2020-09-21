"محترف وخارق".. كلوب لا يتوقف عن مدح محمد صلاح

لا يتوقف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن مدح نجمه المصري المتألق محمد صلاح، الذي يقدم مستويات متميزة منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى ملعب أنفيلد.



صلاح سجل هاتريك وقاد ليفربول نحو فوز صعب ومثير في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بنتيجة 4-3 على ضيفه ليدز يونايتد العائد مؤخرا إلى مصاف الكبار.

وفي تصريحات أبرزها موقع this is anfield المختص بمتابعة وتغطية أخبار نادي ليفربول على كافة الأصعدة، قال كلوب إن صلاح يستحق الثناء على كل ما قدمه مع الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: "صلاح لاعب احترافي بدرجة خارقة.. يقوم بالكثير من الأشياء التي تمنحه مزيدا من التطور، وبالمناسبة العديد من لاعبي ليفربول يمتلكون نفس الصفات".

وأشار كلوب إلى أنه كان الأكثر سعادة بما قدمه صلاح أمام ليدز في المباراة الماضية، مفسرا: "البعض حين يسمع أنه سجل ركلتي جزاء ضمن 3 أهداف، سيقلل من الإنجاز، حال لم يتابع المباراة".

واختتم بقوله: "بشكل عام، صلاح قدم 100% من مستواه أمام ليدز إن لم يكن أكثر.. لقد كانت مباراة مميزة للغاية بالنسبة له وخير بداية، وأتمنى أن تستمر طويلا".

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول أمام مضيفه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، مساء يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 2 من الدوري الإنجليزي (بريمييرليج).