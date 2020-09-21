أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، ضمن حزمة عقوبات جديدة، تشمل 5 علماء و27 كيانا وفردا على صلة ببرنامج إيران النووي.

وقال وزير الخارجية في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، إن إعادة فرض العقوبات على إيران سيمنع طهران من شراء أسلحة متطورة.

وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، أنقذت حياة الآلاف في منطقة الشرق الأوسط، متعهدا بمواصلة الضغط على إيران حتى تغير من سلوكها.

ومن جانبه، كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، النقاب عن فرض عقوبات على 5 أفراد، و3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وتابع، أن من بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات مركزًا لتطوير الصواريخ ومركزًا لجمع وتركيب الصواريخ الباليستية، وكثير ممن استهدفتهم العقوبات لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.

وبدروره، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن العقوبات الحديدة على إيران تأتي في إطار ردع هجمات إيران ضد قواتنا وحلفائنا، خاصة أن طهران انتهكت قرارات مجلس الأمن لسنوات بنقل الأسلحة إلى مليشيات الحوثي وحزب الله.

وأضاف، مستعدون للرد على أي اعتداءات إيرانية، وقرارنا اليوم سيمنع طهران من نقل الأسلحة لحلفائها بالمنطقة، وسنستمر في الوقوف بجانب حلفائنا لردع سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن العقوبات والإجراءات الجديدة شملت فرض قيود على الصادرات لـ 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكي، إلى أنه تم إدراج 5 علماء إيرانيين بقائمة العقوبات لمساعدتهم طهران في تطوير برنامجها النووي.