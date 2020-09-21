سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه، في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، لدى غالبية البنوك، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في السوق المصرية 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.



وأظهرت شاشات التداول 4 أسعار مختلفة لصرف الدولار اليوم الإثنين، تراوحت بين 15.68 و15.70 جنيه للشراء و15.78 و15.81 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار بحسب شاشات التداول لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

السعر المهيمن

تكرر سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في 8 بنوك عاملة في مصر، هي بنوك: الأهلي، والتنمية الصناعية، والمصرى لتنمية الصادرات، والمصري الخليجي، والأهلى الكويتى (بيريوس)، وكريدى أجريكول، والمصرف العربي الدولي، و عودة.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، في 5 بنوك هى: الأهلى اليونانى، التعمير والإسكان، وأبوظبي الإسلامي، وبلوم، والإسكندرية.



وفي 7 بنوك أخرى سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 15.68 للشراء و15.78 جنيها للبيع وهى بنوك: إتش إس بي سي "HSBC"، وقناة السويس، والتجاري الدولي (CIB)، والكويت الوطني NBK، والعربي الأفريقي الدولى، ومصر إيران، والمصرف المتحد.

أقل سعر للدولار

سجل أقل سعر للدولار في مصر على شاشة تداولات البنك المركزي المصري حيث سجل 15.66 جنيها للشراء، و15.79 جنيها للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في مصر مقابل الجنيه على شاشة التداولات ببنك مصر (من أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر) بسعر 15.71 جنيها للشراء، و15.81 جنيها للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو الأوروبي في السوق المصرية متوسط 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.29 جنيه للشراء و20.55 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

جاء سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوق الصرف 48.95 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.