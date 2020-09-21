قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، يدعمان الاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد لافروف، خلال تصريحات صحفية، أن روسيا تؤيد بشدة عودة الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال لافروف إن:" الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو السبيل الوحيد لحل القضية".

والثلاثاء الماضي، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل، رسميا معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.

ووقع معاهدة السلام عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.