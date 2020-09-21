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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - وكالات

الإثنين 2020/9/21 10:00 م بتوقيت أبوظبي

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ،الإثنين، إن بلاده تعاني من احتلال تركي جديد داخل مياهها الإقليمية.

وأعلنت تركيا، الجمعة، تمديد عمل سفينة تنقيب ثانية في مياه قبرص الإقليمية، ما يعني أن الرئيس رجب أردوغان يحاول حفظ ماء وجهه على حساب القبارصة، بعد الانسحاب من مياه اليونان والتهديد الأوروبي بمعاقبته على العبث في ليبيا.  

والقرار يعتبر أيضا "بالونة اختبار" لمدى جدية الاتحاد الأوروبي في ردع الاستهتار التركي بسيادة الدول في المتوسط، والاعتداء على حقوق دول أعضاء في التكتل.

وقالت تركيا إنها مددت عمليات سفينتها للمسح السيزمي "بربروس خير الدين باشا" قبالة ساحل جنوب شرق قبرص حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول. 

وجاء الإعلان بعد 3 أيام من تمديد تركيا عمليات سفينتها للتنقيب "ياووز" قبالة سواحل قبرص حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول. 

لكن قبرص على صغر مساحتها قد تكون الدولة التي ستجلب المشاكل الحقيقية لأردوغان ونظامه، وقد تكون مياهها في المتوسط مقبرة لأطماع أردوغان، حيث كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن قبرص تقود جهودا في الاتحاد الأوروبي لضمان معاقبة أردوغان ونظامه والشركات التي تدعمه في اجتماع اليوم. 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 