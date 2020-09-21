رياضة دوت الخليج الرياضية الإثنين 2020/9/21 11:11 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/9/21 11:11 م بتوقيت أبوظبي

تُوج فريق العربي بطلا لكأس أمير الكويت للمرة الـ16 في تاريخه عقب الفوز على الكويت بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

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