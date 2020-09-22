رياضة دوت الخليج الرياضية الثلاثاء 2020/9/22 11:02 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/22 11:02 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا انطلاق الجلسة السادسة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس قنوات بي إن سبورت، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تهم الفساد الموجهة إليه. وقالت المحكمة عبر موقعها الرسمي إن الجلسة بدأت في تمام التاسعة صباحا بتوقيت سويسرا. ويحاكم الخليفي بتهمة الفساد وتقديم رشى للفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف حصول شبكة بي إن سبورتس على حقوق بث كأس العالم 2026 و2030. وخلال الفترة من الإثنين إلى الجمعة، أقامت المحكمة 5 جلسات لمحاكمة الخليفي وفالكه ورجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس نتيريس، المتهم بدفع رشاوى لبث نسخ من المونديال وكأس القارات. ويواجه رئيس نادي سان جيرمان تهمة تحريض فالكه على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وفقا للقانون السويسري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.